Acusan fallas en hospitales de IMSS y Cecan

EL SIGLO DE DURANGO

En el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan las cancelaciones de cirugías debido a la falta de insumos, de acuerdo con los reportes realizados por familiares de pacientes afectados.

Desde hace varios meses, El Siglo de Durango ha recibido testimonios de derechohabientes a quienes se les informa que sus procedimientos quirúrgicos no podrán realizarse por la carencia de material médico.

En algunos casos, los pacientes son advertidos desde antes de que se programe la intervención quirúrgica. Según relatan, especialistas les informan que no hay "insumos" y que, por ello, no pueden garantizar que la cirugía se realice este año.

Ante esta situación, muchos pacientes, principalmente adultos mayores, optan por buscar atención médica en hospitales particulares. Sus familiares han tenido que realizar gastos considerables para cubrir el costo de las intervenciones.

Por su parte, pacientes con enfermedades de alto costo compran insumos para cirugías por falta de recursos en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan). Algunos pacientes con enfermedades de alto costo han tenido que comprar parte del material necesario para sus cirugías debido a las limitaciones presupuestales que enfrenta la Secretaría de Salud de Durango, reconoció su titular, Moisés Nájera Torres.

El funcionario explicó que la dependencia continúa absorbiendo gastos importantes para garantizar tratamientos como quimioterapias y radioterapias; sin embargo, los recortes presupuestales y la falta de respaldo económico por parte de la Federación han complicado la adquisición de todos los insumos médicos.

"Yo se los dije desde el año pasado. Por los recortes presupuestales también para nosotros es imposible; tenemos que comprar las quimioterapias, pagar a los proveedores de radioterapia", declaró.

[DURANGO 1B]