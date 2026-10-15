Acusan trampa con medicina en el IMSS

EL SIGLO DE DURANGO

La falta de medicamentos en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango impidió que la familia de un paciente con epilepsia refractaria obtuviera las recetas para surtir tres de los fármacos que requiere para su tratamiento, denunció la doctora Aleida Duarte, trabajadora de la misma institución.

La médica relató que acudió hace unos días a la unidad hospitalaria para acompañar a su madre a una consulta de su hermano Alfonso Duarte, un adulto que depende completamente de su progenitora y necesita un tratamiento farmacológico permanente.

Sin embargo, al concluir la consulta, el médico familiar no les entregó las recetas de Levetiracetam, Topiramato y Lamotrigina, medicamentos que requiere el paciente para controlar su padecimiento.

De acuerdo con la denuncia, cuando su madre cuestionó la falta de las recetas, el médico le respondió que, si los medicamentos no estaban disponibles en la farmacia de la unidad, no podía emitirlas.

Para Aleida Duarte, esta situación contradice el compromiso anunciado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, de surtir las recetas en 36 horas, pues, señaló, no es posible obtener los medicamentos si previamente no se entrega el documento necesario para solicitarlos en farmacia.

"¿Cómo voy a surtir una receta que no me están entregando?", cuestionó la médica.