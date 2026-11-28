El talento de Adán Jodorowsky detrás de la consola sigue cosechando reconocimientos. El músico y productor mexicano fue distinguido como Productor del Año en los Premios Rolling Stone en Español 2026, un galardón que reconoce su aportación a la industria musical y la huella que ha dejado en proyectos de distintos géneros y artistas de habla hispana.

Este nuevo premio llega en un año especialmente destacado para Jodorowsky, quien también recibió el reconocimiento como Productor del Año en los Beyond Music Awards (BYMA) 2026. Dos distinciones que ponen el foco en una faceta de su carrera que, aunque muchas veces ocurre lejos de los reflectores, resulta fundamental en la creación de algunos de los discos más destacados de la escena iberoamericana.

UNA FIRMA DETRÁS DE GRANDES ARTISTAS

A lo largo de su trayectoria, Jodorowsky ha demostrado que producir un disco va mucho más allá de encontrar un buen sonido. Su filosofía consiste en descubrir la personalidad de cada intérprete y construir una propuesta musical que respete su esencia, sin recurrir a fórmulas repetitivas o tendencias pasajeras.

Esa sensibilidad lo ha llevado a trabajar con nombres como Natalia Lafourcade, León Larregui, Mon Laferte, Enrique Bunbury, Daniela Spalla, Esteman, Bandalos Chinos, Caloncho y El David Aguilar. Su recorrido también incluye colaboraciones internacionales con Beck, Karen O y Devendra Banhart.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran producciones para Natalia Lafourcade, particularmente los álbumes "De Todas las Flores" y "Cancionera", proyectos que también le han valido importantes distinciones dentro de la industria discográfica. En su trayectoria como productor suma dos premios GRAMMY y tres Latin GRAMMY, de acuerdo con la información difundida sobre su carrera.

MÚSICA, CINE E IDENTIDAD

Además de su trabajo como productor, Adán Jodorowsky ha desarrollado una carrera como cantautor, intérprete y creador, con una trayectoria que también se extiende al cine y otras expresiones artísticas.

Su capacidad para moverse entre diferentes estilos y generaciones lo ha convertido en uno de los productores mexicanos con mayor presencia en la escena latinoamericana.