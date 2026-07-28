Adiós a los impostores: así luce el verdadero Maradonio de La Familia P. Luche | VIDEO

Después de que varios jóvenes se presentaran en redes sociales como el supuesto Maradonio de 'La Familia P. Luche', Bárbara Torres, recordada por interpretar a Excelsa, finalmente se reencontró con el actor que dio vida al personaje.

Se trata de Mateo Gibrán, quien actualmente tiene poco más de 19 años y permanece alejado de la televisión. Tras su participación en la popular serie, decidió mantener una vida privada y enfocar su atención en la fotografía.

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¿Cómo luce actualmente el verdadero Maradonio?

Mateo conserva varios de los rasgos con los que apareció durante su infancia en La Familia P. Luche, donde interpretó al inesperado hijo de Excelsa y Ludovico P. Luche.

A diferencia de otros integrantes del elenco, el joven no continuó desarrollando una carrera frente a las cámaras. Actualmente se dedica a la fotografía, actividad con la que busca capturar momentos y recuerdos a través de su lente.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de regresar a la actuación, no descartó por completo la idea.

“Por el momento no, pero vamos viendo”, respondió.

El reencuentro con “Excelsa”

El creador de contenido Jorge Armando organizó el encuentro entre Mateo y Bárbara Torres.

Para mantener la sorpresa, la actriz llegó con los ojos cubiertos al lugar donde ya la esperaban el joven y su padre. Al retirar la venda, Torres reconoció casi inmediatamente a quien interpretó a su hijo en la serie.

“Eres igualito”, expresó emocionada antes de abrazarlo.

Durante la conversación, ambos recordaron la participación del joven en el programa y hablaron sobre las personas que recientemente aseguraron en redes sociales ser el verdadero Maradonio.

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¿Qué dijo sobre los falsos Maradonios?

Bárbara Torres le preguntó qué sentía al ver que distintos jóvenes intentaban atribuirse el personaje.

“Bonito, porque todos quieren sentirse yo y nada más yo”, respondió Mateo entre risas.

La actriz explicó que había intentado localizarlo luego de que comenzaron a viralizarse perfiles de supuestos actores que afirmaban haber interpretado al personaje.

Abrió una cuenta en TikTok

Tras el reencuentro, Mateo abrió una cuenta en TikTok bajo el nombre @Matt_Gibran, donde compartió fotografías de su infancia y material relacionado con su participación en la serie.

El encuentro terminó con las dudas que se habían generado en redes sociales y permitió a los seguidores conocer cómo luce actualmente el verdadero actor detrás de Maradonio, uno de los personajes infantiles más recordados de La Familia P. Luche.