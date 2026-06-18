¿Adiós, Pizza Hut?, marca enfrenta bajo consumo y anuncian su venta; esto sabemos al respecto

La empresa Pizza Hut, una de las cadenas de pizzas más reconocidas en el mercado estaría a la venta por 2,700 millones de dólares. Esto se confirmó por la empresa Yum Brands. Diferentes factores económicos en los Estados Unidos ha llevado a diferentes cadenas de pizzas a enfrentar demandas débiles.

Otro factor es que se ha incrementado el uso de medicamentos para adelgazar lo que lleva a los consumidores a cada vez adentrarse a comida más saludable. Por lo menos en México la franquicia cobró relevancia a partir de su llegada en 1969 a Guadalajara, lo que le ha permitido extenderse por prácticamente todo el territorio nacional.

¿Qué pasará con la cadena Pizza Hut?

Según diferentes medios, la empresa pasará a manos de la empresa de capital de riesgo LongRange Capital por 1,500 millones de dólares. Mientras que Pizza Hut en China continental la comprará Yum China Holdings por 1,200 millones de dólares.

El analista de mercado de la empresa de servicios financieros eToro Sam North, dio algunos detalles de la transacción de la marca y dio detalles del enfoque que cada uno de los compradores le quiere dar al futuro de la empresa.

"LongRange Capital está comprando, en la práctica, una marca reconocida a nivel mundial que necesita un enfoque más definido, mientras que la operación de Yum China otorga a los operadores locales un mayor control sobre un mercado clave... El precio no es espectacular para una marca tan famosa, pero elimina un lastre persistente y ofrece a Pizza Hut la oportunidad de ser gestionada como un caso de recuperación", explicó.

Por su parte, el director ejecutivo de Yum Brand, Chris Turner mencionó lo que se espera con la adquisición:

"Estas operaciones permiten a Yum! convertirse en una empresa más centrada" confirmó el director.

¿Quiénes son los dueños de la empresa Pizza Hut?

Pizza Hut nace en 1958 por dos hermanos estudiantes de Wichita, Kansas en Estados Unidos. Llega a Guadalajara, México a finales de la década de los años 60, fue adquirida por PepsiCo en 1977 y se separá de esta en 1997 junto con KFC y Taco Bell, para formar la empresa que en 2002 se convirtió en Yum Brands.

Según la Asociación de Franquiciatarios de Restaurantes Preferidos de México (AFRPM), sus principales ventas se registran en Paris, Moscú y el Reino Unido, así como el país con más sucursales es Australia, a este le sigue Canadá y también países de Reino Unido.