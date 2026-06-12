¿Cuánto ahorrar para no trabajar en México? Conoce la regla financiera del 4%

Cada vez se ha hecho más recurrente la idea de vivir sin depender del sueldo obtenido de un empleo fijo, lo que hace que cada vez más personas se vean interesadas en este concepto y se pregunten si es posible cubrir sus gastos en base a sus ahorros. Aunque no lo parezca, existe una fórmula que podría ser de mucha utilidad para las finanzas personales. A continuación te la explicamos.

¿En qué consiste la regla del 4%?

La regla del 4%, como su nombre lo implica, es una pauta que permite calcular una cantidad estimada de dinero a ahorrar, con el fin de cubrir los gastos durante las décadas por venir. Es una referencia que se ha empleado ampliamente por el movimiento de ahorro FIRE (Financial Independence, Retire Early por sus siglas en inglés), y por asesores financieros.

En este se establece que, la persona en cuestión podrá retirar un 4 por ciento del patrimonio obtenido de forma anual sin que se agote inmediatamente dentro un periodo aproximado de 30 años, siempre y cuando el dinero que se encuentre invertido siga generando rendimientos.

A partir de esta lógica, la fórmula necesaria es la siguiente:

'gastos anuales × 25 = capital necesario'

Debido a que la división de 1 entre 0.04 da como resultado 25, será necesario acumular un total de 25 veces el gasto general anual para lograr la independencia económica deseada.

¿Cuánto se debe ahorrar?

Desafortunadamente, no existe una respuesta única a esta interrogante, ya que esto se ve influenciado en gran medida del contexto de cada persona. Esto involucra el lugar en donde se viva, el total de familiares que habitan el domicilio y el estilo de vida que se lleva a cabo.

No obstante, gracias al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en base a la información recabada de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), se sabe que el mexicano promedio estima un monto aproximado de 16 mil pesos mensuales como la cantidad necesaria para cubrir los gastos básicos.

Tomando esta información en cuenta, el cálculo resultaría de la siguiente manera:

Gasto anual (gasto mensual × 12)16,000.00 × 12 = 192,000.00 MXN

Capital necesario (gastos anuales × 25)192,000.00 MXN × 25 = 4'800,000.00 MXN

Esto da a entender que se podrían necesitar un ahorro total de 4.8 millones de pesos mexicanos para obtener los ingresos suficientes con tal de cubrir los gastos y, si ese dinero genera rendimientos con el paso del tiempo, retirando tan solo el 4% del total invertido, podría permitir una solvencia económica que duraría por décadas.

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¿Existe algún inconveniente?

Si bien, existe ciertos contratiempos, estos no se deben directamente a esta regla, en cambio, podría tener como punto de origen el panorama que se vive a través de todo México, ya que, gracias a la información que los datos obtenidos por la INEGI, también sugieren que la población está presentando problemas para ahorrar.

Debido a que muchos destinan la mayor parte de sus ingresos en los gastos cotidianos de sus necesidades básicas. Por ende, el primer paso no es dejar de trabajar, sino empezar a ganar conciencia de la situación en la que se vive, y generar un hábito de ahorro que permita generar un fondo de emergencia, el cual se deberá de invertir constantemente.

De acuerdo con expertos en el tema, se recomienda crear dichos fondos a un equivalente de 3 e incluso 6 meses de gasto para evitar adeudos y, es primordial reiterar, deberá de invertirse para generar el capital suficiente y con ello mantener este hábito a largo plazo. Aunado a las deudas, es de vital importancia reducirlas, especialmente cuando se tratan de tarjetas de crédito o créditos personales obtenidos de instituciones bancarias.