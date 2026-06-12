Mundial 2026: Boletos para el México vs Corea suben hasta en 500 mil pesos en reventa

Después del triunfo de la selección mexicana contra Sudáfrica en el partido de inauguración del Mundial 2026, la emoción futbolista aún se sigue sintiendo en el aire. Es por esto que los boletos para el siguiente partido de fase de grupos contra la República de Corea han visto un incremento substancial en su precio. ¿Cuánto cuestan los boletos en reventa? ¿Y cuál es el precio real de los demás países anfitriones?

Precios de boletos en los demás hospedadores

Antes de comenzar, hay que analizar los precios para las entradas del torneo en los otros dos países anfitriones: Estados Unidos y Canadá.

Para asistir a un partido en Estados Unidos, se ha encontrado que los importes oficiales oscilan entre los 991 dólares americanos (17 mil pesos) para cualquier enfrentamiento y los mil 105 dólares (más de 20 mil pesos) para el partido contra Australia.

Por otro lado, Canadá es el país huésped que contará con los precios más bajos comparados con el resto , con un promedio de 574 dólares canadienses (un aproximado de 10 mil pesos); no obstante, el partido con el importe más bajo se llevará a cabo en Santa Clara, California, cuyo costo de adquisición es de 316 dólares americanos, 5 mil quinientos pesos, para ser más precisos.

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Victoria del Tri aumenta los costos de los boletos

Durante el día 11 de junio de 2026, se vivieron momentos de gran emoción al dar inicio al tan esperado Mundial 2026, en el enfrentamiento entre la nación africana y uno de los anfitriones del torneo.

De forma inesperada, México logró obtener una victoria contundente, llevándose a casa una puntuación de 2-0 en el Estadio Ciudad de México , antes conocido como Estadio Azteca.

Como producto de la fiebre futbolera, miles de fanáticos acudieron a su plataforma de reventa de confianza para el siguiente partido entre México y Corea, pero encontraron una desagradable sorpresa al darse cuenta de los precios exorbitantes de las entradas en Vivid Seats, Seatgeek y Stubhub.

De acuerdo con la información encontrada en Stubhub, los costos más bajos para entradas comunes rondan entre los 53 mil pesos (44 mil sin costos extra) y los 157 mil pesos, mientras que las entradas más exclusivas tienen un importe estimado de 439 mil pesos, llegando a los 531 mil pesos para la hospitalidad más cara . ¡Más de medio millón de pesos!

Sin embargo, parece que los costes de entradas para el partido entre Chequia y México aún se mantienen en sus respectivos 35 mil pesos para la clasificación más baja y en 342 mil pesos para la hospitalidad más lujosa.