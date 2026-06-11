Mundial 2026: ¿Hay clases regulares el 12 de junio? Esto dice el calendario de la SEP

El Mundial 2026, organizado por México, Canadá y Estados Unidos, acaba de comenzar, ¡y qué mejor manera de comenzar con la inauguración que con la cancelación de clases para disfrutar del inicio del torneo más esperado del año! No obstante, muchos padres de familia han presentado la misma duda a nivel internacional: ¿Habrá clases el día siguiente a la inauguración?

Paro de la CNTE

Antes de comenzar, es menester recordar la situación actual que afrontan los docentes de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Actualmente, los estados de Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca se encuentran en paro por parte de maestros, quienes se encuentran velando por la eliminación del sistema Uniscamm, la mejora de su salario y cambios en las condiciones laborales.

Como producto de esta protesta, más de 17 mil 471 escuelas han suspendido clases, la mayoría de las cuales pertenece al estado de Oaxaca, con un 80 % del total.

Es por esto que el panorama actual en estos estados es borroso, ya que los maestros y tutores desconocen si podrán concluir con el ciclo escolar actual, o si es que las autoridades educativas siquiera escucharán sus peticiones para continuar las clases con normalidad.

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¿Habrá clases el viernes?

Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya declarado home office para los trabajadores de empresas públicas y privadas en la entidad sede, también anunció la cancelación de clases en la entidad sede de la inauguración del Mundial 2026.

Es por este hecho que muchos padres, tutores y alumnos alrededor de la república se encuentran confundidos con respecto a la toma de decisiones a futuro respecto al balance entre las clases y el Mundial.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no existe motivo alguno para la suspensión de clases a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), por lo que deberían transcurrir de manera normal el día 12 de junio de 2026 .

Sin embargo, esta decisión depende del plantel al que se acuda, sin importar el nivel educativo, por lo que es importante revisar con la institución si se planea extender la suspensión.