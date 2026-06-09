Boris se degrada a depresión tropical: ¿cuál es su trayectoria hoy martes 9 de junio?

Durante la mañana del día 9 de junio del año en curso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua revelaron informes acerca del ciclón “Boris”, el cual se aproxima a las costas mexicanas y las impactará con lluvias intensas.

Situación actual

De acuerdo con los datos subidos a la página oficial de la Conagua, el ciclón “Boris” no se convertirá en un ciclón; en cambio, la zona de baja presión se degradó a una depresión tropical , cuya llegada se dio en la madrugada del martes 9 de junio en la franja fronteriza entre Oaxaca y Guerrero, con una velocidad de 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

Actualmente, se encuentra a 45 kilómetros del noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero, y su estado actual no representa un peligro de prioridad a vigilar.

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Pronóstico del día

Se esperan lluvias intensas de 50 a 70 mm al sur de Jalisco, la costa de Michoacán, Colima, el este y sureste de Guerrero, además de lluvias intermitentes en forma de chubascos y depresiones fuertes de 25 y 50 mm en el oeste y suroeste del Estado de México, Ciudad de México, Morelos y el suroeste de Puebla.

Aunado a estas lluvias, se pronostica viento continuo de entre 30 y 40 km/h y rachas de viento que alcanzarán los 70 km/h en Guerrero y Oaxaca, mientras que Jalisco, Colima y Michoacán recibirán una ventisca constante de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Es posible que haya oleajes de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

A pesar de su degradación a depresión tropical, las autoridades de todos los estados mencionados (especialmente Guerrero y Oaxaca) comenzaron con operativos de prevención, para mantener a la población segura .

En Oaxaca, la Policía Vial Municipal junto a Protección Civil han unido fuerzas para ejercer recorridos de prevención y detección de riesgos en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Por otro lado, cuerpos policiacos en Guerrero comenzaron con recorridos similares, junto al monitoreo constante de vialidades y acciones de proximidad social.