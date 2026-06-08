Se forma tormenta tropical ‘Cristina’ en el Pacífico: ¿dónde se encuentra y a dónde se dirige?

Con la temporada de huracanes inaugurada el día 15 de mayo de 2026, se ha contemplado en el radar la formación de una nueva tormenta tropical, que se generó tras la depresión tropical Tres-E. Te compartimos los detalles de sus características, trayectoria y ubicación actual.

¿En dónde se encuentra y cuáles son sus características?

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde del día lunes 08 de junio de 2026, se ha formado un una nueva tormenta tropical en el litoral del Océano Pacífico.

Según el reporte, el cual se puede visualizar desde su página web, su centro se encuentra ubicado a 12.1 grados en Latitud Norte, a 87.8 grados en Longitud Oeste. Es decir, se localiza a 545 kilómetros de distancia al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, y a 165 km al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

Este evento climatológico cuenta con rachas de viento sostenidas de 75 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar una máxima de 95 km/h, y con una presión mínima central de 1002 milibares, no trae consigo efectos climáticos para la Nación.

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¿Su trayectoria representa un peligro para México?

Con su velocidad constante actual de 7 kilómetros por hora, Cristina mantiene un rumbo fijo hacia el norte, a lo que los peritos de la meteorología del país estiman que siga manteniéndose como tormenta tropical hasta el día 11 o 12 de junio del presente año.

Debido a su lejanía de la zona costera, no existe ningún efecto sobre el territorio terrestre nacional, por ende no representa un peligro para México y de momento no se prevé una zona de vigilancia a establecer ni se considera la emisión de posibles recomendaciones de momento.

Sin embargo, es de suma relevancia mantenerse al tanto de los comunicados oficiales del servicio meteorológico, quienes se encuentran vigilando este fenómeno constantemente, ya que, a pesar de no haber ningún riesgo en este momento, siempre existe la posibilidad de que los vientos de la capa media de la atmósfera modifiquen la trayectoria del ciclón.