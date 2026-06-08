Mundial 2026: Claudia Sheinbaum entrega la bandera al Tri y marca el arranque mundialista

Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 8 de junio la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, un acto que marcó el arranque formal de la concentración del equipo de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Guillermo Ochoa, figura histórica del Tricolor, recibió el lábaro patrio de manos de la presidenta, en un gesto cargado de simbolismo a tres días del debut ante Sudáfrica.

El evento reunió a los 26 convocados, al cuerpo técnico completo y a las principales autoridades del futbol mexicano, entre ellas Ivar Sisniega y Mikel Arriola. La ceremonia incluyó honores a la bandera, la entonación del himno nacional y la presentación individual de los futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo compartida con Estados Unidos y Canadá.

Buscan hacer historia en casa

Sheinbaum dirigió un mensaje breve pero enfático, subrayando la responsabilidad de portar los colores nacionales en la máxima competencia del futbol. La mandataria destacó el compromiso que exige el torneo y encomendó al plantel representar con dignidad a México, apelando al orgullo y a la identidad que simboliza la bandera entregada a Ochoa.

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El guardameta, quien disputará su sexto Mundial, se convirtió nuevamente en el rostro de la experiencia dentro de un grupo donde 14 jugadores vivirán su primera Copa del Mundo. Su presencia al frente del abanderamiento reforzó la narrativa de continuidad y liderazgo que acompaña al equipo en esta edición.

Rumbo al gran escenario

La ceremonia también sirvió para mostrar la cohesión interna del proyecto encabezado por Aguirre, que logró reunir al plantel con semanas de anticipación gracias a acuerdos con los clubes de la Liga MX. El equipo llega así con una preparación más extensa que en ciclos anteriores, un punto que la propia Federación ha destacado como clave.

Con el abanderamiento cumplido, México entra en la recta final antes de su presentación del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El acto protocolario funcionó como un cierre simbólico de la etapa previa y el inicio del tramo decisivo hacia un Mundial en casa.

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