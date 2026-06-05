Ciclón Boris 2026: Conagua eleva a 70% la probabilidad de desarrollo frente a costas mexicanas

Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua han puesto sus miradas en dos zonas de baja presión ubicadas en el océano Pacífico, cuyo destino parece ser México y América Central. Estas zonas reciben especial atención por su capacidad de convertirse en ciclones, peligrosos para esta temporada de lluvias.

Ciclón “Boris”

Una de las zonas de baja presión cuenta con un 40 % de probabilidades de convertirse en el ciclón “Boris” en 48 horas, pero las posibilidades aumentan a un 70 % en un lapso de 7 días.

Esta zona se encuentra a solo 560 kilómetros del suroeste de San Lázaro de Cárdenas, Michoacán, y se estima que su trayectoria será hacia el noreste, trayendo consigo el incremento de posibilidades de lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán.

Cabe mencionar que el primer ciclón del año, de nombre “Amanda”, ya no representa un peligro para la república, debido a que su trayectoria va hacia el noroeste, esquivando las costas mexicanas.

Tormenta “Cristina”

La segunda zona de baja presión se encuentra cerca de Guatemala y El Salvador, a 560 kilómetros del río Suchiate, frontera entre México y el vecino centroamericano.

Esta zona tiene un 30 % de probabilidades de desarrollo ciclónico en 48 horas, mientras que estas se mantienen en un 60 % en 7 días.

Tal parece que su trayectoria es parecida a la del potencial ciclón “Boris”, ya que se dirige al norte lentamente, por lo que, si el pronóstico se mantiene igual, puede terminar por evolucionar a la tormenta tropical “Cristina”, impactando en las costas de Chiapas y Oaxaca .

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Oaxaca en peligro

No obstante, la tormenta “Cristina” es la más peligrosa de las dos, de acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

La política titular mencionó que la mayoría del estado de Oaxaca se ve en riesgo por las lluvias venideras en los días 5, 6 y 7 de junio de 2026, con una escala de entre 40 y 80 milímetros, llegando a los 110 milímetros en zonas costeras , algo fuerte para la entidad, a palabras de Velázquez.

Es por esto que el gobierno ha estado fomentando medidas de prevención y preparando a la infraestructura local y a equipos de acción y respuesta frente a efectos de huracanes.