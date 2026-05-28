¿Está naciendo un volcán en Michoacán? Lo que se sabe sobre el nuevo 'géiser'

El fenómeno natural detectado en los últimos días en la comunidad de El Salitre, municipio de Ixtlán, Michoacán, sigue bajo monitoreo de autoridades federales, estatales y municipales. Hasta ahora, especialistas lo describen como un evento hidrotermal y no como el nacimiento de un volcán.

La aparición del llamado “géiser” provocó movilización de cuerpos de emergencia, así como la evacuación preventiva de familias y la suspensión de clases en la zona, mientras continúan los estudios para determinar con mayor precisión el origen y comportamiento del fenómeno.

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Surgimiento del géiser

De acuerdo con reportes locales, el fenómeno surgió durante la noche del 25 de mayo de 2026 dentro del patio de una vivienda. Habitantes señalaron que comenzó como un pequeño “pocito hervidor” y después aumentó su tamaño, con salida de vapor, agua caliente y lodo.

Las autoridades informaron que en las últimas horas la actividad hidrotermal disminuyó, aunque persiste una emanación leve de vapor de agua y gases, por lo que el área sigue bajo vigilancia especializada.

¿Qué es este fenómeno?

Especialistas explican que se trata de una manifestación hidrotermal, es decir, un fenómeno relacionado con el calentamiento subterráneo del agua por actividad geológica. Este tipo de eventos puede generar salidas de vapor, agua caliente, lodo y gases a través de grietas o cavidades en la superficie, similares a pequeños géiseres o fumarolas.

Autoridades que participan en el monitoreo

En las labores de vigilancia y análisis participan:

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

La Coordinación de Protección Civil de Michoacán

La Unidad Municipal de Protección Civil de Ixtlán

El Instituto de Geofísica de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)

La Secretaría de Seguridad de Michoacán

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños mayores a la infraestructura, pero el sitio permanece acordonado y Protección Civil pidió a la población no acercarse, evitar el uso de drones y mantenerse atenta únicamente a la información oficial.