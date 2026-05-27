¡No es IA! Brota géiser en el patio de una casa; expulsó vapor y lodo a varios metros de altura

Sorprendente fenómeno sucedió en una casa ubicada en la comunidad de El Salitre, ubicada en Michoacán: La tierra se abrió y de ella emanaron chorros de agua hirviendo, ¡se trataba de un géiser! Tal hecho ha sorprendido tanto a la comunidad como al internet entero. ¿Pero cómo sucedió esto?

Brote de fuente termal en vivienda

Todo esto sucedió a primeras horas de la madrugada del día 26 de mayo de 2026, en la región de Ixtlán de los hervores.

El géiser se formó de manera violenta; la tierra se partió mientras disparaba chorros de agua de entre 40 °C y 90 °C, provocando daños al hogar.

El fenómeno también desató un olor a ácido sulfhídrico, clásico del huevo podrido, que seguramente incomodó a más de un vecino, por lo que, tras informar a cuerpos de emergencias, el área y las casas aledañas fueron evacuadas para evitar alguna pérdida humana y animal.

En la mañana siguiente, la casa se encontraba acordonada y repleta de lodo generado por las expulsiones de la fuente natural e, inclusive, múltiples árboles a la redonda cedieron ante su calor.

No es de sorprender que dicho fenómeno se haya avistado en la comunidad, ya que la región es bastante conocida por su actividad hidrotérmica frecuente , producto del sistema geológico que alberga la Ciénega de Chapala, en la cual se encuentra la falla de Pajacuaran e Ixtlán; sin embargo, es preocupante descubrir que existan pozos de agua caliente bajo la localidad.

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¿Qué ocurrirá con el géiser?

Fue gracias a esta preocupación que oficiales actuaron de inmediato, brindando los datos ya conocidos a las autoridades correspondientes para determinar si el área es habitable o si se puede considerar como pérdida total.

Hasta el momento, el inmueble aún sigue inaccesible y las autoridades han recomendado a la población que se mantenga alejada, debido a que aún no se sabe el peligro que pueda representar este hecho y si podría significar la aparición de más géiseres o, en casos más extremos, actividad volcánica.

El gobierno de Ixtlán brindó el número de teléfono de Protección Civil (321 279 2639) para reportar la aparición de algún otro evento de este mismo tipo; además, recomendaron mantenerse actualizados mediante sus canales de información oficiales.