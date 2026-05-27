Ingresan a vivienda en Paseo de la Pradera II y se llevan muebles y electrodomésticos

Un robo a casa habitación fue reportado la noche de este martes en la colonia Paseo de la Pradera II, en la ciudad de Durango, luego de que desconocidos ingresaran a un domicilio y sustrajeran diversos artículos del interior.

El reporte fue recibido cerca de las 22:45 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Paseo de la Rosilla, esquina con Paseo El Tunal, donde inicialmente se informó que la puerta principal había sido forzada y uno de los vidrios estaba quebrado.

Al lugar acudieron elementos policiacos, quienes se entrevistaron con José Antonio, encargado de cuidar el inmueble afectado, mismo que explicó cómo se percató del robo ocurrido horas antes.

De acuerdo con su declaración, alrededor de las 21:30 horas recibió una llamada telefónica de su tío, Gonzalo, quien le informó que la casa se encontraba abierta y completamente a oscuras, situación que le pareció sospechosa.

Tras acudir al domicilio, el entrevistado descubrió que el interior se encontraba en total desorden, además de notar la ausencia de varios objetos de valor y artículos domésticos de gran tamaño.

Entre lo robado se encuentra una estufa, un refrigerador, una sala, un horno de microondas, dos cilindros de gas de 10 kilogramos y un boiler de paso , aunque hasta el momento se desconoce el monto total de las pérdidas materiales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias, además de recabar información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes podrían estar involucrados.

Las autoridades integraron la carpeta de investigación correspondiente, mientras se busca obtener indicios y posibles testimonios que ayuden a identificar a los responsables de este robo registrado en dicho sector habitacional.