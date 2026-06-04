¿Hacia dónde va?, trayectoria exacta de la tormenta Amanda HOY jueves 04 de junio

Los sistemas de monitoreo han detectado el fortalecimiento de un evento meteorológico, el cual, ha alcanzado la fuerza suficiente como para realizar una vigilancia exhaustiva. Esto nos deja con ciertas dudas: ¿cuál es su estado actual, y a dónde se dirige? Te compartimos lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuál es su estado actual?

En el transcurso de la mañana del día 03 de junio de 2026 se ha formado un ciclón, marcando así el comienzo de una temporada adelantada de huracanes para este presente año, esto debido a que las condiciones atmosféricas y las temperaturas superficiales del océano registradas a comienzo de mes permitieron el desarrollo de este.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la tormenta tropical denominada actualmente como 'Amanda', se localiza en la cuenca oeste del Océano Pacífico, a una distancia de 2,465 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El epicentro del fenómeno meteorológico se encuentra en estos momentos a 12.5 grados en latitud norte, a una longitud oeste de 130.5 grados; cuenta con vientos sostenidos de 65 km/h como velocidad promedio, llegando a mantener rachas de hasta 85 km/h, con una presión mínima central de 1006 milibares.

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¿Cuál es su trayectoria?

Los análisis de viento de la capa media de la atmósfera sugieren que Amanda cuenta con un desplazamiento con tendencia de dirección hacia el noroeste a una velocidad constante de 15 km/h, lo que sugiere que se alejará de la zona costera mexicana, por lo que de momento no representa un peligro para el territorio nacional.

Aunado a esto, y a pesar de estarse intensificando la actividad eléctrica en su núcleo por la formación de bandas nubosas a su paso por la zona occidental del pacífico, se prevé que, durante el transcurso del día jueves 04 de junio y viernes 05 de junio, de un giro repentino en dirección al suroeste, provocando una posible pérdida de velocidad y, para el sábado 06 de junio, eventualmente se degrade a una depresión tropical.

Hasta este momento, las autoridades meteorológicas siguen manteniendo vigilancia sobre el huracán Amanda como parte de los protocolos estándar de la operativa, es por esto que especialistas recomiendan mantenerse al tanto de los avisos y alertas oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que sigue existiendo la probabilidad de que la trayectoria termine cambiando abruptamente conforme avance el fenómeno.