Reo acusado de secuestro se fuga mientras era trasladado a su audiencia

Un reo al que le añadieron los cargos de secuestro se escapó de una unidad de traslado mientras lo llevaban a un juicio en la capital de Puebla. Pero, ¿cómo se escapó? ¿Y qué sucederá después?

Escape de reo

Durante la madrugada del día 3 de junio de 2026, un criminal acusado de secuestro que se encontraba en proceso de traslado desde la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la capital del estado de Puebla logró escapar de las autoridades.

Este hecho ocurrió a las alturas del municipio de Amozoc, donde el reo de nombre Luis Ángel ‘N’ se dio a la fuga, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de inmediato comenzó con un operativo en los alrededores de la región para capturarlo nuevamente.

Mientras la operación daba inicio, se retuvo de manera preventiva a dos cuerpos custodios del delincuente, para esclarecer si su escape se produjo gracias a un descuido, omisión de procesos o si estaban colaborando con él .

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Alerta en Puebla

No fue sino hasta la mañana del día 4 de junio de 2026 que la SSP lanzó un comunicado en el que se anuncia su fuga de manera oficial.

En el documento, se adjuntó una imagen del culpable de secuestro, a la vez que advierten a la ciudadanía de no acercársele y reportar su ubicación en caso de avistarlo en la ciudad.

Además, la Secretaría de Seguridad señala que, con apoyo de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, tomaron a múltiples oficiales para interrogarlos en una investigación interna, la cual tiene el fin de conocer a detalle la forma exacta en la que ocurrió el evento.