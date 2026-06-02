Hombres armados entran por la fuerza a casa de la periodista Roxana Guzmán y la secuestran | VIDEO

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables de la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán.

En las últimas horas se ha difundido en las redes sociales un video grabado por la propia familia de la víctima.

La periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad por un grupo de hombres encapuchados, quienes ingresaron a su domicilio en Nanchital, Veracruz, la mañana de este 2 de junio.

¿Quién es Roxana Guzmán?

Cabe recordar que Guzmán realiza transmisiones en vivo de hechos y acontecimientos actuales, entrevistas y daba noticias a través de la página de Facebook Pulso Informativo del Sureste Nachital.

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¿Qué se observa en el video?

En el video se logra observar cómo un grupo de hombres armados y encubiertos del rostro rompen la puerta, ingresan a la vivienda para posteriormente sacar a la periodista de su hogar.

En el año 2017, recordemos que su pareja fue asesinado a tiros con arma de fuego, en Nanchital, al sur de Veracruz.

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Como mencionamos en un principio, la Fiscalía General de Veracruz ya inició con las investigaciones correspondientes, derivadas de la presunta privación de la libertad, con el objetivo de localizar a la víctima y determinar quién o quiénes son los responsables.