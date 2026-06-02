¿Cuáles son las nuevas acusaciones contra Marilyn Cote tras reaparecer en el penal de Puebla?

La atención se ha fijado nuevamente en la falsa psiquiatra, esto debido a las condiciones en las que se han desarrollado las diligencias jurídicas en su contra, incluyendo nuevas acusaciones que le han sido adjuntadas. A continuación te compartimos lo que se sabe hasta ahora.

¿Cómo se encuentra el proceso judicial?

Según los reportes emitidos por el juzgado del penal de Puebla, la audiencia de vinculación que debió celebrarse el día 26 de mayo de 2026 ha sido pospuesta y reprogramada para el próximo 08 de junio.

Esto debido al estado de salud que presenta Marilyn, siendo que contaba con malestar físico, por ende, la defensa solicitó se aplazara el evento al no encontrarse en las condiciones óptimas para proseguir como se tenía previsto, esto con el fin de garantizar los derechos procesales de la acusada.

Actualmente y bajo la orden del órgano jurisdiccional, el personal médico adjunto al penal de Ciudad Serdán, ubicado en la entidad poblana, se encuentra realizando las valoraciones médicas oportunas mientras el personal del penal mantiene una estricta custodia de la presunta criminal.

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¿Cuáles son los nuevos delitos?

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha acumulado una serie de señalamientos adicionales que expanden el expediente penal de la imputada y, por ende, agravan el estado de su situación jurídica actual.

Aunado a sus crímenes iniciales, los cuales incluyen la usurpación de la profesión psiquiátrica y operar un consultorio sin autorización previa expresa por las autoridades sanitarias, se añaden múltiples testimonios y acusaciones de expacientes que Cote atendió, quienes aseguraron haber sido diagnosticados de forma errónea y recetados con tratamientos potencialmente severos sin ningún sustento médico o académico que los respaldara.