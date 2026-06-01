Violencia en Sinaloa: Culiacán suma 11 asesinatos en menos de 24 horas durante el cierre de mayo

El último día de mayo ha pasado a la historia de la ciudad sinaloense como uno marcado por la violencia, esto tras haberse confirmado una cantidad alarmante de asesinatos en más de punto de la zona. A continuación te informamos acerca de lo que se sabe por el momento.

¿Una serie de homicidios?

En el transcurso del día 31 de mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ha sido alarmada respecto a más de un homicidio. En este sentido, los peritos confirmaron el fallecimiento de una víctima a punta de balazos, la cual fue localizada en las inmediaciones del campo El Diez.

De igual forma, en la avenida Hilario Medina, cerca de la colonia Díaz Ordaz se encontraron los cuerpos ensangrentados de otras dos personas de apariencia juvenil, quienes fueron ejecutados por medio de balazos y presentaban junto al cadáver de cada uno unas piezas de cartulina con mensajes de caracter intimidatorio.

Así mismo, durante la tarde del mismo día se reportó el fallecimiento del difunto Eduardo 'N' a sus 25 años de edad, esto luego de haber sido llevado de emergencia a un hospital de Culiacán tras haber sido herido de gravedad con un arma de fuego por motivos aún desconocidos, mientras se hospedaba en un motel ubicado a la salida sur de la ciudad en la avenida Jesús Kumate, en las cercanías de la Feria Ganadera.

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¿Reos asesinados?

Aunado a esto, el suceso de mayor gravedad tuvo lugar en el Centro Penitenciario de Aguaruto, donde ocurrió una riña en el interior de las imediaciones con armas blancas, dejando un saldo de siete presos muertos y un herido, el cual recibió atención médica urgente.

Entre las víctimas del incidente (de los que ya se le notificó la defunción a sus familiares) se ubican de forma preliminar a Alejandro 'N' (21 años), Jesús Alexis 'N' (26 años), José Antonio 'N' (48 años), Leonel Agustín 'N' (31 años), Kevin Alexis 'N' (24 años), Alfonso 'N' (sin edad señalada) y José Luis 'N' (sin edad señalada).