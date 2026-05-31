Revelan FOTO de sujeto que presuntamente mató a joven en hotel de Durango; espera su audiencia

La tarde del viernes 29 de mayo el número de emergencias 911 recibió el reporte de un hecho violento al interior de un hotel del Centro Histórico de Durango, en donde un joven de nombre Bryan Hernández Nevárez, 24 años de edad, perdió la vida y su agresor se había dado a la fuga.

Según el testimonio de su novia, estaban ellos dos y otras dos mujeres en el Hotel Aguirre, cuando en cierto momento ingresó un hombre, identificado como Juan Ángel "N", y lo tomó del cabello y le colocó un arma blanca en el cuello mientras lo insultaba.

De un momento a otro Bryan comenzó a ahogarse y a perder bastante sangre, la mujer pateó al agresor y este aprovechó para huir del lugar; mientras que la víctima grave.

Aunque los paramédicos acudieron al lugar, nada pudieron hacer por el joven, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Tras el hecho, elementos de seguridad comenzaron la búsqueda de Juan Ángel "N", quien ya fue detenido horas después y fue trasladado hacia el Centro de Readaptación Social (CERESO) No. 1 de Durango capital.

Este domingo autoridades compartieron la fotografía del presunto agresor, quien se mantiene a la espera de su primera audiencia de imputación por el delito de homicidio doloso y donde se solicitará su vinculación a proceso.

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