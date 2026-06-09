Mario Delgado, titular de la SEP, critica a la CNTE: ‘Querían clases pero hoy están en paro’

Las tensiones en materia de educación han ido en aumento, debido a cierto conflicto entre los intereses de los profesores y las autoridades educativas, debido a esto, el titular de la SEP ha mostrado cierto descontento. Aquí mismo te compartimos un poco del contexto y, con ello, la critica expresa.

¿A qué se debe el paro?

Esta circunstancia por la que se está cruzando en este momento se debe a que las peticiones relacionadas con soluciones laborales y salariales exigidas por los docentes al gobierno federal han presentado un avance muy lento, o ni siquiera se han tomado en cuenta, sin siquiera ofrecer una nueva fecha para establecer una negociación.

Entre los reclamos solicitados se encuentra el aumento directo del sueldo base para poder cubrir sus necesidades básicas, debido a que mencionan que no obtienen lo suficiente para cubrir los gastos. A su vez, también solicitan la desaparición del sistema Usicamm, el cual se le atribuye la aplicación de 'trabas' burocráticas cuando un profesor desea cambiar de plantel educativo, conseguir un ascenso o un incremento del salario.

Finalmente y no por ello menos relevante, también solicitan la modificación de las leyes actuales por las que se maneja el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para obtener una mejor paga de la pensión correspondiente y de los servicios de salud una vez se jubilen.

Te puede interesar: Déficit de maestros se agrava por asignación de horas en comunidades lejanas en Durango.

¿Qué fue lo que dijo Mario Delgado?

Ante el paro de múltiples escuelas a través de la república mexicana, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer en la conferencia matutina 'La Mañanera' llevada a cabo el día martes 09 de junio de 2026 la cifra total de planteles educativos que han entrado en paro tras exigir el cumplimiento de las demandas de los maestros.

De acuerdo con la información expuesta, existe un total de 17 mil 471 escuelas que han cesado todas sus operaciones académicas como producto de las circunstancias a través de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México y Oaxaca, siendo esta última entidad federativa la más afectada, contando en su haber una cantidad alarmante de 10 mil 653 escuelas en paro, lo que representa el 80% de los planteles en cuestión.

Aunado a esto, expresó su molestia frente a la incongruencia entre lo defendido en negociaciones pasadas en cuanto a la fecha oficial de vacaciones de verano emitida en un comienzo por motivos de la organización del Mundial 2026 y las acciones llevadas a acabo por parte de los docentes por medio de la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE), pidiendo que regresaran nuevamente a las aulas para cerrar el ciclo escolar 2025-2026 y evitar más afectaciones a los estudiantes.