Mundial 2026: ¿Habrá quinto partido? México llega con invicto histórico en el Estadio Azteca

México sostiene un registro impecable en el Estadio Azteca cuando se trata de Copas del Mundo: jamás ha perdido un partido mundialista en su cancha. La estadística no es menor si se considera que el Coloso de Santa Úrsula ha albergado dos ediciones completas, 1970 y 1986, y será sede nuevamente en 2026. En ambas ocasiones previas, la Selección Mexicana convirtió su casa en un territorio sin derrotas, un rasgo que alimenta la narrativa de fortaleza local.

México 70', el primer Mundial en suelo azteca

En 1970, México disputó tres encuentros de fase de grupos en el Azteca. El debut terminó en empate sin goles ante la Unión Soviética, un duelo que inauguró el torneo y marcó el inicio de una campaña sólida. Luego llegó la goleada 4-0 sobre El Salvador y, finalmente, un triunfo por la mínima ante Bélgica, con un penal de Gustavo Peña. El Tri no recibió gol alguno en esos tres partidos, un dato que subraya la solidez defensiva mostrada en casa.

Tras avanzar a cuartos de final, México dejó la capital para enfrentar a Italia en Toluca, donde cayó 4-1. Esa derrota, sin embargo, ocurrió fuera del Azteca, preservando intacto el registro del recinto mundialista. El estadio ya comenzaba a consolidarse como un espacio donde el equipo nacional encontraba impulso, respaldo y un entorno que potenciaba su rendimiento.

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México 86', la consolidación de un gran proyecto

Dieciséis años después, en 1986, la historia se repitió. México volvió a disputar tres partidos de fase de grupos en el Azteca: victoria 2-1 ante Bélgica, empate 1-1 frente a Paraguay y triunfo 1-0 sobre Irak. Con siete puntos, el equipo avanzó como líder de sector. El estadio volvió a ser escenario de un momento icónico: el gol de tijera de Manuel Negrete en los octavos de final ante Bulgaria, un 2-0 que aún se recuerda como una de las obras maestras del futbol mexicano.

El Tri dejó nuevamente la Ciudad de México para los cuartos de final, esta vez rumbo a Monterrey, donde cayó ante Alemania. Igual que en 1970, la derrota ocurrió lejos del Azteca, manteniendo su invicto mundialista.

¿Habrá un quinto partido?

Con el regreso del Mundial en 2026, el Estadio Azteca, único en la historia en recibir tres inauguraciones, vuelve a escena con un registro que ningún otro recinto del planeta puede presumir: México nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en su césped. Un invicto que no solo pertenece a la estadística, sino a la memoria colectiva del futbol nacional.

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