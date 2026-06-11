Mundial 2026: A qué hora y por dónde ver los duelos Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay?

Tras el silbatazo inicial en el Estadio Azteca que pone en marcha la máxima fiesta del balompié, la Copa del Mundo 2026 no da tregua y traslada su efervescencia a las latitudes de los otros dos gigantes anfitriones. Este viernes 12 de junio, las selecciones de Canadá y Estados Unidos asumen el protagonismo en sus respectivos debuts continentales, buscando hacer valer las condiciones de localía bajo la atenta mirada de un planeta expectante por el renovado formato de la competición internacional.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Toronto Stadium, Canadá)

En el primer turno, Canadá recibe a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium para inaugurar la actividad del Grupo B. La escuadra de la hoja de maple se presenta a la cita con un esquema dinámico bajo las órdenes del estratega Jesse Marsch, quien prioriza la presión alta y las transiciones rápidas con una formación base de 4-2-3-1. El combinado norteamericano llega directo tras una intensa preparación de duelos europeos y amparado en el liderazgo de Alphonso Davies y la letal contundencia de Jonathan David en el ataque.

En la acera contraria, los dragones bosnios aterrizan comandados por el técnico Sergej Barbarez, habiendo amarrado su boleto mediante el repechaje de la UEFA y exhibiendo un bloque defensivo sumamente rocoso. La propuesta táctica visitante se plantará en la cancha con un firme 5-3-2, apostando a neutralizar las bandas locales. El veterano central Sead Kolašinac controlará la retaguardia, mientras que las esperanzas de gol recaerán por completo en el legendario Edin Džeko, quien a sus 40 años comandará el ataque como el líder histórico del combinado europeo.

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Horario: 13:00

13:00 Transmisión: ViX Premium

EUA vs Paraguay (SoFi Stadium, Estados Unidos)

Más tarde, las luces del SoFi Stadium de Los Ángeles se encenderán para enmarcar el estreno de Estados Unidos frente a Paraguay por el Grupo D. El cuadro de las barras y las estrellas asume este certamen con la madurez de su generación dorada, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino. Bajo un dibujo de 4-3-3 de vocación ofensiva, la localía buscará explotar el desequilibrio y la velocidad interior, fortalecidos por su racha en la Nations League, teniendo a Christian Pulisic y Weston McKennie como sus estandartes en la creación.

Por su parte, la selección de Paraguay regresa a la gran vitrina internacional tras un exigente proceso eliminatorio en la Conmebol de la mano de Gustavo Alfaro. El estratega argentino ha diseñado un parado sumamente ordenado de 4-4-2 que prioriza el rigor físico, el repliegue en bloque bajo y el contragolpe directo, confiando la resistencia en la experiencia del zaguero Gustavo Gómez en el fondo y apostando a la velocidad exterior y el desequilibrio de Julio Enciso, el enganche del Brighton, para castigar los espacios.

Horario: 19:00

19:00 Transmisión: ViX Premium, Canal 5, Azteca 7

La mesa está puesta para una jornada inaugural que promete emociones de alto calibre, donde el dinamismo norteamericano medirá fuerzas contra la vieja escuela de la resistencia táctica. Mientras Toronto vibrará con el choque transatlántico entre la juventud canadiense y la última batalla del eterno Džeko, California arderá con el duelo de estrategias entre Pochettino y Alfaro.

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