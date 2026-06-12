Apoyo a madres buscadoras desde el interior del Estadio: Regina Blandón genera debate en el Mundial 2026

La actriz reconocida por su papel como Bibi en “La Familia P. Luche” recientemente ha cobrado relevancia por el mensaje de apoyo que dio a conocer en pleno partido entre México y Sudáfrica. Entre chamarras y goles, admite disfrutar de este deporte, pero destaca que el simple hecho de disfrutar de un evento no implica que no pueda existir conciencia sobre las problemáticas actuales. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Vamos a averiguarlo!

Regina Blandón y las Madres Buscadoras

Durante el partido que dio inicio al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la actriz Regina Blandón publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y vídeos en los que se veía cómo portaba dos chamarras con mensajes respecto a la desaparición de miles de mexicanos.

En dichas prendas, se podía apreciar las leyendas “En México existen madres buscadoras” y “México, 133 mil desaparecidos” .

Junto a estas fotografías, Blandón las acompañó con un mensaje que dejaría pensando a más de uno:

«No pedimos que dejen de ver futbol. Pedimos que no dejen de vernos. Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera.»

También dejó en claro que el sentimiento de alegría por el Mundial y la indignación por la nula actividad por parte de las autoridades para encontrar a los desaparecidos pueden coexistir. Todo, mientras le recordaba al internet el esfuerzo que este colectivo ha puesto para encontrar a los seres queridos que aún no han vuelto .

«Este Mundi4l en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas. Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs (más de 130mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa.»

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Reacción de las redes sociales

Ante estas palabras que llamaban a la reflexión, la opinión de los internautas no se hizo esperar.

Una parte de los comentarios expresaba su apoyo hacia Regina, con mensajes alentadores como los siguientes:

«Bravo Regina».

«Idola ».

«Gracias por darle visibilidad a este problema tan importante».

«Tirando verdades siempre, tqm».

Mientras que la otra parte de los comentarios demostraba su descontento, destacando la incongruencia de sus palabras con su actuar:

«Como hacer que todo se trate de ti».

«Pero…estas en el partido no? Muy contradictorio! Hum».

«Lucrando con dolor ajeno pero dentro del estadio jajajajajajaja».

«El chiste es no consumir el mundial, no estar ahí. Es lo que no entienden, esto solo es para redes y ya, vistas».

Sin embargo, la actriz ya se ha pronunciado respecto a estos comentarios, admitiendo que cuenta con cierto privilegio al poder presenciar el partido de cerca gracias a que le regalaron un boleto, mas reconoce que no le impide ser empática y alzar la voz sobre estos temas que aquejan al país .