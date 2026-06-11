Mundial 2026: Corea del Sur remonta y vence a República Checa en un dramático debut tapatío

En el Estadio Guadalajara, Corea del Sur y la República Checa debutaron en la jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los asiáticos llegaron tras liderar invictos su eliminatoria con seis victorias y cuatro empates, mientras que el cuadro europeo rompió una sequía de 20 años sin asistir a la justa tras superar un dramático repechaje de la UEFA en tanda de penales frente a Irlanda y Dinamarca.

Primer Tiempo

La primera mitad arrancó con dominio coreano guiado por Lee Kang-in, quien al minuto 10' asistió a Son Heung-min, pero el capitán mandó su disparo por encima de la portería. Poco después, un error de Lee Gi-hyuk en la salida provocó un centro peligroso hacia Patrik Schick, que fue providencialmente cortado por el central Kim Min-jae.

El encuentro cayó en imprecisiones y fricciones en la media cancha, destacando un aparatoso jalón de Lee Han-beom sobre Pavel Šulc que le terminó rompiendo la camiseta al atacante checo. Antes del descanso, el arquero Matěj Kovář se vistió de héroe al desviar un potente tiro de larga distancia y contener otro mano a mano frente a Son.

También te puede interesar: Selección Mexicana: 'el mejor Mundial de nuestro país', Erik Lira tras ganar ante Sudáfrica

Segundo Tiempo

En la segunda parte, Chequia pegó primero al minuto 58' gracias a un larguísimo saque de banda de Vladimír Coufal que el capitán Ladislav Krejčí conectó con un certero testarazo a la red. Los surcoreanos reaccionaron rápido bajo la batuta de Lee Kang-in, quien filtró un pase quirúrgico al 66' para que Hwang In-beom definiera con una soberbia vaselina sobre Kovář.

El estratega asiático movió sus piezas refrescando el ataque y mandando a la cancha a Oh Hyeon-gyu en sustitución de su capitán. La audaz apuesta funcionó de inmediato: al minuto 79', tras una veloz combinación colectiva y una dramática validación del VAR, el recién ingresado Oh Hyeon-gyu firmó el definitivo 2-1 que hizo estallar las tribunas tapatías.

Hwang In-beom se erigió como el faro de los surcoreanos gracias a su despliegue físico y claridad, mientras que el guardameta Matěj Kovář fue el jugador más destacado de Chequia sosteniendo el arco bajo metralla. En la siguiente jornada, Corea del Sur buscará el liderato ante México, mientras que la República Checa intentará revivir frente a Sudáfrica.

También te puede interesar: Mundial 2026: ¡México se lleva el primero! Quiñones y Jiménez sellan el 2-0 contra Sudáfrica