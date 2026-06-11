Selección Mexicana: 'el mejor Mundial de nuestro país', Erik Lira tras ganar ante Sudáfrica

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 luego de imponerse por marcador de 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México.

Ante una afición que llenó las tribunas y convirtió el inmueble en una auténtica fiesta futbolística, el conjunto dirigido por Javier Aguirre respondió con una actuación sólida para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

El Tri mostró personalidad desde los primeros minutos, dominando la posesión del balón y generando las oportunidades más peligrosas del encuentro . La presión ejercida sobre el conjunto africano permitió a México controlar el ritmo del partido, mientras que la defensa se mantuvo ordenada para evitar cualquier intento de reacción de los Bafana Bafana.

Con tantos de Quiñones y Jiménez, la victoria dejó sensaciones positivas para el combinado nacional, que logró cumplir con la obligación de ganar en casa y comenzar el Mundial con confianza.

Convencido del potencial de México

Tras el encuentro, uno de los jugadores que compartió sus sensaciones fue Erik Lira, quien destacó el ambiente que rodeó al debut mundialista de México:

"Me sorprendió salir de donde estábamos concentrados y que hubiera miles de personas esperándonos con una palabra de aliento. Fue muy bonito porque yo me crié por esta zona del sur de la Ciudad de México y ver a toda la gente unida apoyando a la Selección es algo que me llevaré por el resto de mi vida", comentó el futbolista.

Para el mediocampista de Cruz Azul, el hecho de disputar el certamen en territorio mexicano representa una motivación especial para toda la plantilla.

"Estoy muy orgulloso de estar acá. El techo es muy alto y esto es lo que va a hacer que sea el mejor Mundial que ha tenido nuestro país", expresó el seleccionado nacional, quien fue uno de los elementos más destacados en la zona media durante el triunfo ante Sudáfrica.

Corea del Sur en Guadalajara

Con la victoria en el bolsillo, México ya puso la mira en su segundo compromiso de la fase de grupos, donde enfrentará a Corea del Sur en un partido que podría resultar determinante para las aspiraciones del equipo de Javier Aguirre. Una nueva victoria acercaría considerablemente al Tri a la siguiente fase y le permitiría afrontar con mayor tranquilidad el cierre ante Chequia.

Corea del Sur llegará como un rival complicado, con jugadores acostumbrados al futbol europeo y una propuesta dinámica que suele exigir físicamente a sus adversarios. Sin embargo, México buscará aprovechar el impulso generado por su debut triunfal y el respaldo de la afición para mantener el paso perfecto en la Copa del Mundo y seguir alimentando la ilusión de todo un país.