Mundial 2026: ¡México se lleva el primero! Quiñones y Jiménez sellan el 2-0 contra Sudáfrica

El Estadio Azteca se vistió de gala para albergar la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, recibiendo el enfrentamiento correspondiente a la Jornada 1 del Grupo A entre México y Sudáfrica. El conjunto Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, llegó cobijado por una racha invicta de ocho amistosos en el año, mientras que los "Bafana Bafana" de Hugo Broos arribaron con la firme intención de revivir la nostalgia de aquel histórico duelo de 2010.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial desató la euforia local y las emociones no tardaron en llegar. Al minuto 8', la presión alta del mediocampo mexicano rindió frutos cuando Érik Lira robó limpiamente el esférico a Sphephelo Sithole en la frontal del área; el rebote favoreció a Julián Quiñones, quien sacó un potente disparo raso que venció al arquero Ronwen Williams para decretar el 1-0.

Tras la anotación, el compromiso adquirió un tinte sumamente físico, lo que obligó al silbante a mostrar amonestaciones tempraneras a Teboho Mokoena al 16’ y a Brian Gutiérrez al 22’. El propio Gutiérrez dejó ir la oportunidad de ampliar la ventaja justo antes del descanso, al abanicar increíblemente su remate frente al marco tras un centro preciso de Roberto Alvarado.

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Segundo Tiempo

La parte complementaria comenzó cuesta arriba para la visita, ya que al minuto 49', Yaya Sithole vio la tarjeta roja directa por una dura falta, dejando a Sudáfrica con diez hombres. Javier Aguirre movió sus piezas de inmediato y ordenó el ingreso de la joya de 17 años, Gilberto Mora, quien desató una monumental ovación en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula y se hizo con el récord del jugador más joven en debutar en la historia de los mundiales.

El agobio y la superioridad numérica se capitalizaron al minuto 66', cuando Raúl Jiménez, marcando su primer gol en una fase mundialista, firmó el 2-0 definitivo con una definición cruzada tras asociarse con Roberto Alvarado. En el último tramo, el Tri refrescó líneas con el debut de Armando González y el ingreso de Edson Álvarez al 75’; sin embargo, el trámite del encuentro perdió total tranquilidad en el cierre tras la expulsión del sudafricano Themba Zwane al 83’ por agresión tras revisarse en el VAR, y la posterior tarjeta roja directa para el central mexicano César Montes al 90+1’, sentenciando un desenlace ríspido en el Coloso de Santa Úrsula.

Julián Quiñones se erigió como la figura de México por su constante desequilibrio y anotación, mientras que el arquero Ronwen Williams salvó a los visitantes al evitar una goleada mayor. Con este triunfo, México suma sus primeros tres puntos y pensará en Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse frente a Chequia.

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