¿Qué sabemos de la carta de 'El Chapo' Guzmán donde pide contactar a Sheinbaum?

El exlíder habría enviado una nueva misiva a la jurisdicción de la nación en la que se encuentra recluido, esto con el fin de solicitar el contacto de las figuras políticas más grande de México. No obstante, esto revela unas incógnitas: ¿Cuál sería el motivo de esta petición, y qué es lo que menciona en el escrito? Esto es lo que sabemos.

¿Qué ha sido del 'El Chapo' Guzmán?

Actualmente, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, anterior líder de la banda delictiva de origen sinaloense, se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos luego de su captura y extradición al país norteamericano

.En el año 2019, Guzmán Loera enfrentó un juicio de 3 meses de duración, donde el tribunal local le adjudicó la responsabilidad de múltiples cargos, en los que se le relaciona al narcotráfico, uso ilícito de armas de fuego con fines relacionados a la delincuencia organizada, y el lavado de activos.

Como resultado, el capo mexicano fue sentenciado a cumplir una cadena perpetua más 30 años adicionales, incluso se le ordenó pagar una sanción de 12.6 billones de dólares en decomisos, esto como resultado de su vínculo con el Cartel de Sinaloa, grupo criminal inculpado de 26 delitos relacionados con el transporte ilegal de drogas y una conspiración de homicidio.

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¿Qué dice en la carta?

Este documento, con fecha del 02 de junio de 2026 y enviado a la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos, forma parte de una serie de cartas, con las cuales el narcotraficante busca otras vías legales que le permitan mejorar y reconsiderar su situación penitenciaria en tierras estadounidenses.

En el contenido del escrito, señaló a la actual mandataria de la república, Claudia Sheinbaum Pardo y, a su vez, añadió la ubicación del Palacio Nacional, sede en donde habita actualmente. Con esto busca contactar a la presidenta para que intervenga en aras de apoyarle con su solicitud de traslado a México, petición que ya había planteado, pero del cual nunca se logró concretar.