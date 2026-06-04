Exdirector de Cereso en Durango, y ligado a García Luna, es detenido por delincuencia organizada

Tras cumplimentarse una orden de aprehnsión por parte de autoridades federales, este miércoles 3 de junio se detuvo en la Ciudad de México al exdirector de Ceferesos en Durango.

Se trata de Antonio "N", quien ha sido señalado de los delitos de peculado y delincuencia organiada , esto con la finalidad de cometer operacioens con recursos de procedencia ilícta.

En la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizaron la detención, se menciona que esto se derivó de una investigación en contra de una red delictiva que realizado este tipo de acciones.

Además, durante el operativo fue posible asegurar diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares americanos .

Según la investigación, Antonio "N" se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales de Readaptación (Ceferesos) en el periodo 2013-2018, pero también colaboró en la administración del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En su paso por la entidad duranguense fue Director del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, en Durango capital, y Director del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 7 en Guadalupe Victoria, según la información en medios.

El exfuncionario fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez.