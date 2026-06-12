Esto dijo Sheinbaum sobre las presuntas investigaciones de EU contra Esteban Villegas

Luego de que diversos medios nacionales difundieran versiones sobre presuntas investigaciones en México y Estados Unidos contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema y aseguró que no cuenta con información relacionada con dichos señalamientos.

En los últimos días, periodistas y medios de comunicación nacional publicaron reportes que apuntan a que autoridades federales y agencias estadounidenses tendrían abiertas indagatorias sobre el mandatario estatal por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la región del Triángulo Dorado.

Las versiones cobraron fuerza luego de que se diera a conocer la supuesta existencia de expedientes en los que también participarían dependencias de Estados Unidos, lo que colocó al gobernador duranguense en el centro de la discusión.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso?

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 12 de junio, la presidenta de México fue cuestionada sobre las versiones que involucran tanto a Esteban Villegas como al gobernador de Nuevo León, Samuel García, este último relacionado con publicaciones derivadas de la detención de un empresario señalado por presuntos vínculos con una red dedicada al huachicol fiscal.

La mandataria federal afirmó que no tiene conocimiento sobre investigaciones contra los gobernadores, y señaló que cualquier información sobre esos temas corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, indicó que en las reuniones del Gabinete de Seguridad no se ha presentado información relacionada con el mandatario de Durango ni con el de Nuevo León, por lo que descartó tener datos adicionales sobre los señalamientos difundidos en medios.

Publicaciones en medios nacionales

Los cuestionamientos hacia Sheinbaum surgen espués de que el periodista Carlos Loret de Mola asegurara que fuentes de seguridad federal le confirmaron la existencia de investigaciones relacionadas con Esteban Villegas.

De acuerdo con las publicaciones, las indagatorias estarían vinculadas con presuntos acuerdos con grupos criminales relacionados a una facción del Cártel de Sinaloa, además de una supuesta falta de colaboración en operativos federales.

Otros medios también tomaron la información y señalaron que el Gobierno de Estados Unidos habría solicitado datos sobre las actividades de Esteban Villegas y de integrantes de su entorno.

Sin información oficial

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado la existencia de una investigación o proceso judicial contra Esteban Villegas Villarreal.

La Fiscalía General de la República tampoco ha emitido información oficial sobre los señalamientos difundidos en distintos medios, por lo que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum son hasta ahora la postura oficial más relevante sobre el tema.