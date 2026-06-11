Prensa nacional asegura que la FGR va por el Gobernador de Durango

A poco más de un mes de que se revelararan varias acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, este miércoles 10 de junio algunos medios nacionales revelaron que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se sumaría a la lista de objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos.

Uno de ellos fue Código Magenta, que informó que el sistema financiero de Estados Unidos ordenó una investigación contra siete gobernadores de México en funciones , incluido Esteban Villegas.

Según la información compartida por este medio nacional, las autoridades encargadas de esa área ordenaron a las filiales mexicanas de bancos de capital extranjero investigar las cuentas personales y entorno familiar de él, lo que derivaría en congelarlas.

Tras la difusión de esta información, otros medios la retomaron, sin embargo, aseguraban que el gobernador de Durango ya estaría en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

El primero de la oposición

Carlos Loret de Mola, de Latinus, fue uno de los que compartió dicha información asegurando que dos fuentes de primer nivel, a las que tuvo acceso, le confirmaron que el gabinete de Seguridad de la Presidenta mantiene en la mira al gobernador priista.

Refiere que Villegas Villarreal habría realizado un "arreglo" con un grupo delictivo afín a una facción del Cártel de Sinaloa para "entregar el Estado a cambio de que mantengan bajo control la violencia".

En esa situación, Loret menciona nombres importantes dentro de la estrucutra criminal y asegura que Durango era el lugar donde "se cruzaban de Culiacán a vivir protegidos".

A este señalamiento se suma a lo publicado por La Silla Rota, quien reafirma lo anterior y agrega que la FGR buscaría "encausar penalmente" al mandatario estatal ; además, afirman que él tendría conocimiento de dicho expediente en su contra, lo que de alguna manera habría influido para que no realizara una gira por Estados Unidos en meses pasados.

"Las fuentes consultadas indicaron que el gobernante está enterado de la existencia del expediente de la FGR, que implica a otros funcionarios estatales, entre ellos a la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza", escribe La Silla Rota.

Pese a estos señalamientos, hasta el momento no hay información oficial por parte de la Fiscalía General de la República que confirme o desmienta dichos señalamientos.

Los otros seis y por qué realizan estas acusaciones en EU

Además de Esteban Villegas, también destaca en la información Layda Sansores (Campeche), Margarita González (Morelos), Rocío Nahle (Veracruz), Manolo Jiménez (Coahuila), Salomón Jara (Oaxaca) y Clara Brugada (Ciudad de México).

Dicha orden, que aún no tiene confirmación por autoridades en México ni Estados Unidos, sería vista por las autoridades mexicanas como una campaña de "presión" de la administración de Donald Trump y, en caso de cumplimentarse, los gobernadores vería sus cuentas financieras “congeladas” para dar paso a un proceso de investigación.