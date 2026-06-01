¿Como el de 'El Chapo'? Así es el 'narcotúnel' que encontró la FGR y conectaba a Tijuana con EU

Una de las hazañas más conocidas de Joaquín "El Chapo" Guzmán al momento de sus fugas de prisión es la del túnel, en donde después de un trabajo a marchas forzadas, logró escabullirse por esta zona del penal de máxima seguridad del Altiplano.

A nueve años de este suceso, la Fiscalía General del la República (FGR) informó que logró encontrar un sitio parecido pero en la ciudad Tijuana, Baja California, aunque esta vez fue en una casa.

De acuerdo a la información que se difundió, el hallazgo y desmantelamiento ocurrió durante una operación a cargo de esta dependencia y el Gabinete de Seguridad, sin embargo, lo más impresionante es la tecnología utilizada.

Las fuerzas federales localizaron indicios de que el lugar era utilizado como centro de almacenamiento, logíticia y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas.

Así era el 'narcotúnel' localizdo en Tijuana

El túnel subterráneo es de aproximadamente 265 metros de longitud y 6.30 metros de profundidad, este conectaba específicamente con una calle de San Diego , California, en donde presuntamente se facilitaba el tráncito ilícito entre Estados Unidos y México.

Durante la inspección, fue posible localizaar cartuchos, lo que parece ser metanfetamina, marihuana, celulares y diversa documentación.

En las imágenes y videos compartidos, se observa como los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR suben a un riel que funciona con tecnología avanzada y los lleva hacia el otro lgado. Para lograr pasar por este sitio, es necesario subir de rodillas a un riel -según las demostraciones-.

Dicho "narcotúnel" se encontraba en lo que parecía un predio "común", su interior estaba hecho con madera y ahí mismo había palas y otras herramientas de utilidad.

Para bajar, era necesario quitar el piso de un cuarto y posteriormente bajar por una escalera ; en otra imagen se observa la profundidad, sin embargo, no está oscuro, pues también contaba con electricidad.

¿A quién pertenece el túnel?

Aunque la FGR dijo que esto representa un golpe importante a grupos criminales, no hay mayor información sobre a quién pertenece o si hay detenidos por este hecho.

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