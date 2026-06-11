¿Planeas salir o entrar a México? No podrás hacerlo si tu pasaporte no cumple con este requisito

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer una serie de requisitos con el objetivo de de las personas mantengan sus datos biométricos actualizados que aunque seas mexicano o extranjero lo que generará complicaciones al viajar fuera del país.

Esta medida será obligatoria contempla vincular el pasaporte con los datos biométricos actualizados a partir de 2026, esta media facilita la identificación de los ciudadanos a través de sistemas que comprenden las características físicas, fisiológicas y únicas e inalterables de cada persona.

¿Cómo puedes actualizar tus datos biométricos?

Las solicitudes de pasaporte se atienden únicamente bajo previa cita. Este documento puede ser expedido por 1,3, 6 y 10 años. Los pasaportes con vigencia de 10 años se expiden solamente a las personas mayores de 18 años.

Para los pasaportes con vigencia mayor a 3 años, se expiden en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se toman particularmente los datos biométricos en los que van incluidos fotografía, firma y huellas dactilares en la Embajada; una vez tomados, el documento se se imprimirá en México y se enviará directamente a su respectiva Embajada, este proceso puede durar entre 4 y 6 semanas, según menciona la propia Secretaría.

¿Qué pasa si ya tienes tu pasaporte o si no cumples con los datos biométricos?

En caso de ya contar con tus pasaportes expedido en México y solicitas tu canje, es necesario acudir personalmente a la Embajada, donde se deberá presentar el pasaporte original y realizar el pago que estipula la Ley Federal de Derechos a través de una tarjeta de débito o crédito.

Por el contrario en caso de no contar con las recientes actualizaciones, y según las nuevas medidas, estas personas no podrán viajar al extranjero o ingresar a territorio mexicano: