Nacional

NACIONAL

¿Planeas salir o entrar a México? No podrás hacerlo si tu pasaporte no cumple con este requisito

Esta medida se da con el propósito de intensificar la seguridad en las aduanas, a través de los sistemas digitales.

¿Planeas salir o entrar a México? No podrás hacerlo si tu pasaporte no cumple con este requisito

¿Planeas salir o entrar a México? No podrás hacerlo si tu pasaporte no cumple con este requisito

OSVALDO ARENAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer una serie de requisitos con el objetivo de de las personas mantengan sus datos biométricos actualizados que aunque seas mexicano o extranjero lo que generará complicaciones al viajar fuera del país.

Esta medida será obligatoria contempla vincular el pasaporte con los datos biométricos actualizados a partir de 2026, esta media facilita la identificación de los ciudadanos a través de sistemas que comprenden las características físicas, fisiológicas y únicas e inalterables de cada persona.

¿Cómo puedes actualizar tus datos biométricos?

Las solicitudes de pasaporte se atienden únicamente bajo previa cita. Este documento puede ser expedido por 1,3, 6 y 10 años. Los pasaportes con vigencia de 10 años se expiden solamente a las personas mayores de 18 años.

Para los pasaportes con vigencia mayor a 3 años, se expiden en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se toman particularmente los datos biométricos en los que van incluidos fotografía, firma y huellas dactilares en la Embajada; una vez tomados, el documento se se imprimirá en México y se enviará directamente a su respectiva Embajada, este proceso puede durar entre 4 y 6 semanas, según menciona la propia Secretaría.

¿Qué pasa si ya tienes tu pasaporte o si no cumples con los datos biométricos?


En caso de ya contar con tus pasaportes expedido en México y solicitas tu canje, es necesario acudir personalmente a la Embajada, donde se deberá presentar el pasaporte original y realizar el pago que estipula la Ley Federal de Derechos a través de una tarjeta de débito o crédito.


Por el contrario en caso de no contar con las recientes actualizaciones, y según las nuevas medidas, estas personas no podrán viajar al extranjero o ingresar a territorio mexicano:


    

  • Pasajeros con pasaporte dañado o con falta de hojas.
    • 

  • Pasajeros sin la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris.
    • 

  • Pasajeros con documento cuya vigencia sea menor a seis meses. 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Pasaporte México Datos Biométricos pasaporte, datos, biométricos, documento

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas