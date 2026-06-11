Mundial 2026: Javier Aguirre confirma el once titular de México para el debut frente a Sudáfrica

A poco de que arranque el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana ya tiene definida al cien por ciento la alineación con la que enfrentará a Sudáfrica. Tras semanas de preparación y horas de especulación, Javier Aguirre despejó cualquier duda y confirmó el once que abrirá el Mundial 2026, un equipo que mezcla experiencia, ritmo y la base trabajada durante todo el proceso.

El Tri llega con la presión natural de jugar en casa y con la obligación de imponer condiciones desde el primer minuto. La decisión final del cuerpo técnico privilegia estabilidad defensiva, control en mediocampo y un ataque que combina movilidad y potencia. La confirmación del 'Tala' Rangel bajo los tres palos marca uno de los movimientos más comentados de la previa, luego de imponerse en la competencia interna por la titularidad.

'El Vasco' avienta la carne al asador

En defensa, Aguirre apuesta por continuidad: Reyes, Montes, Vásquez y Gallardo formarán la línea que buscará neutralizar la velocidad sudafricana. En mediocampo, Lira, Fidalgo y Gutiérrez fueron elegidos para sostener la posesión y marcar el ritmo del partido, un sector donde México pretende dominar desde el arranque para evitar transiciones peligrosas.

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El ataque queda en manos de tres futbolistas que llegan en buen momento: Alvarado, Quiñones y Raúl Jiménez, quienes tendrán la responsabilidad de abrir espacios y capitalizar las oportunidades generadas. La apuesta ofensiva refleja la intención de México de golpear temprano y evitar que Sudáfrica se acomode en su bloque defensivo.

Un juego que promete emoción

Del otro lado, Sudáfrica también confirmó su alineación, con un once que combina orden, físico y velocidad, elementos que han caracterizado su estilo en los últimos años. El equipo africano buscará sorprender en transiciones rápidas y aprovechar cualquier desconexión mexicana, especialmente en los primeros minutos del encuentro.

Con el estadio lleno, la ceremonia inaugural concluida y el ambiente en su punto más alto, México salta a la cancha con un once definido y sin margen para titubeos. El debut mundialista exige claridad, ejecución y carácter: el Tri ya tiene su alineación y ahora le toca responder en la cancha.

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Alineación confirmada de México

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez

Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Alineación confirmada de Sudáfrica