Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se jugarán en México? Este es el calendario
La fiesta del Mundial 2026 está por iniciar y México es una de las sedes seleccionadas para llevar a cabo varios de los partidos programados durante un mes y una semana.
Su inauguración será el jueves 11 de junio en punto de las 11:00 horas, en donde el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) recibirá a las decenas de selecciones que se enfrentarán para obtener la preciada copa mundial.
Ese mismo día la Selección Mexicana y Sudáfrica protagonizarán el primer encuentro y así dar arranque a esta justa deportiva tan esperada.
Durante este Mundial, tanto Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, serán la casa de varios partidos, por lo que aficionados de estos estados están muy emocionados de vivirlos de cerca, algunos con sus boletos listos desde hace meses.
Mientras que el resto serán divididos entre Estados Unidos y Canadá.
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¿Cuántos partidos se disputarán en México?
Además de contar con el partido inaugural, las tres ciudades seleccionadas serán testigos de los siguientes encuentros:
Estadio Ciudad de México
- Uzbekistán vs Colombia - 17 de junio
- Chequia vs México - 24 de junio
- Dieciseisavos de Final - por definir
- Octavos de final - por definir
Estadio Guadalajara
- República de Corea vs Chequia - 11 de junio
- México vs República de Corea - 18 de junio
- Colombia vs RD Congo - 23 de junio
- Uruguay vs España - 26 de junio
Estadio Monterrey
- Suecia vs Túnez - 14 de junio
- Túnez vs Japón - 20 de junio
- Sudáfrica vs República de Corea - 24 de junio
- Dieciseisavos de final - por definir
¿Dónde ver los partidos de la Selección Mexicana?
A diferencia de otros encuentros, los de la Selección Mexicana podrán disfrutarse en distintos canales de televisión abierta y por streaming, como:
- Azteca 7
- Azteca 1
- Canal 5
- Las Estrellas
- Canal 9
- Vix