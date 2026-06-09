Mundial 2026: ¿Cuántos partidos se jugarán en México? Este es el calendario

La fiesta del Mundial 2026 está por iniciar y México es una de las sedes seleccionadas para llevar a cabo varios de los partidos programados durante un mes y una semana.

Su inauguración será el jueves 11 de junio en punto de las 11:00 horas, en donde el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) recibirá a las decenas de selecciones que se enfrentarán para obtener la preciada copa mundial.

Ese mismo día la Selección Mexicana y Sudáfrica protagonizarán el primer encuentro y así dar arranque a esta justa deportiva tan esperada.

Durante este Mundial, tanto Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, serán la casa de varios partidos, por lo que aficionados de estos estados están muy emocionados de vivirlos de cerca, algunos con sus boletos listos desde hace meses.

Mientras que el resto serán divididos entre Estados Unidos y Canadá.

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¿Cuántos partidos se disputarán en México?

Además de contar con el partido inaugural, las tres ciudades seleccionadas serán testigos de los siguientes encuentros:

Estadio Ciudad de México

Uzbekistán vs Colombia - 17 de junio

Chequia vs México - 24 de junio

Dieciseisavos de Final - por definir

Octavos de final - por definir

Estadio Guadalajara

República de Corea vs Chequia - 11 de junio

México vs República de Corea - 18 de junio

Colombia vs RD Congo - 23 de junio

Uruguay vs España - 26 de junio

Estadio Monterrey

Suecia vs Túnez - 14 de junio

Túnez vs Japón - 20 de junio

Sudáfrica vs República de Corea - 24 de junio

Dieciseisavos de final - por definir

¿Dónde ver los partidos de la Selección Mexicana?

A diferencia de otros encuentros, los de la Selección Mexicana podrán disfrutarse en distintos canales de televisión abierta y por streaming, como: