Admiten estrategia antidrones con EUA

México mantiene desplegados 165 equipos antidrones en su frontera norte y realiza "operaciones espejo" con Estados Unidos para enfrentar actividades criminales, entre ellas el uso de aeronaves no tripuladas para detectar rutas libres de vigilancia e inmigración irregular.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó en la conferencia presidencial celebrada en Zacatecas, que las Fuerzas Armadas mantienen una coordinación con Estados Unidos para enfrentar el uso de drones por criminales en la frontera común.

Trevilla explicó que la cooperación se desarrolla mediante intercambio de información y "operaciones espejo", con patrullajes de ambos países a lo largo de la frontera, cada uno dentro de su territorio y bajo sus propias autoridades, donde México cuenta con más de un centenar de equipos antidrones.

"En el tema de los drones también ha existido una coordinación muy buena, se comparte información", sostuvo el general, quien precisó que, según datos transmitidos por autoridades estadounidenses en las reuniones periódicas de comandantes fronterizos, se trata principalmente de aparatos comerciales.

Trevilla señaló que México tiene desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y aseguró que con esos dispositivos se están obteniendo "buenos resultados", aunque descartó por ahora conversaciones para adquirir sistemas láser de alta energía como los empleados por Estados Unidos.

Conviene precisar que el Comando Norte estadounidense informó este mismo viernes que su Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur ha neutralizado más de 300 drones durante lo que va de este año, más de 100 de ellos en agosto, como parte de la Operación Ardent Vanguard.