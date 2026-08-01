Adolescente de 13 años sufre un aborto de 21 semanas; ingresó al Materno Infantil de Durango

Una adolescente de 13 años de edad fue ingresada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango tras presentar un aborto inevitable de 21 semanas de gestación, situación que fue notificada a las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el reporte, el ingreso ocurrió alrededor de las 12:30 horas del viernes 31 de julio. Personal médico brindó atención a la menor, identificada con las iniciales S.S.F.C., quien requirió manejo especializado por la pérdida del producto del embarazo.

En seguimiento al caso, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para entrevistarse con familiares de la adolescente y recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La prima paterna de la menor manifestó que ambas se encontraban en la Casa Indígena de Santa María de Ocotlán, ubicada en la colonia Fátima, cuando aproximadamente a las 08:00 horas la adolescente comenzó a presentar fuertes dolores en el abdomen y el vientre, por lo que decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Materno Infantil.

Según el testimonio, la joven ingresó al área de tococirugía, donde el personal médico confirmó la pérdida del embarazo y realizó un legrado. La familiar indicó que la adolescente permanecía estable y bajo observación médica.

Asimismo, señaló que la menor mantenía una relación de noviazgo desde hace aproximadamente un año y medio con un adolescente de entre 15 y 16 años de edad. Agregó que fue apenas el pasado 12 de julio cuando, tras acudir al hospital debido a constantes vómitos, la familia tuvo conocimiento de que la menor cursaba un embarazo.

Las autoridades integraron el informe correspondiente y dieron parte al Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si existe alguna conducta que deba ser investigada conforme a la legislación aplicable en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.