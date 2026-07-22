Adolescente de 15 años ingresa al Materno Infantil luego de sufrir aborto; pareja también es menor

Una adolescente fue ingresada la mañana de este martes al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de presentar un aborto en evolución, cuando cursaba un embarazo de aproximadamente 26 semanas de gestación.

De acuerdo con el reporte hospitalario, la menor fue identificada con las iniciales A.J.S., de 15 años de edad, quien recibió atención médica especializada tras ser trasladada desde el municipio de Súchil. En la información recabada se indicó que el padre del producto también tiene 15 años de edad.

Como parte de las diligencias, elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al nosocomio para entrevistar a la madre de la adolescente, quien explicó que su hija vivía en unión libre con el joven desde mayo de este año, en un domicilio ubicado en la comunidad de San Juan de Michis.

La mujer relató que la tarde del lunes su hija comenzó a presentar dolor abdominal, por lo que acudió a una clínica de su localidad. Posteriormente fue llevada a la clínica del IMSS de Vicente Guerrero, donde el personal médico detectó que el producto ya no presentaba signos vitales , por lo que ordenó su traslado inmediato al Hospital Materno Infantil de Durango.

Según la entrevista, durante el traslado la adolescente expulsó de manera natural el producto, por lo que ya no fue necesario practicarle un legrado.

La madre llegó al hospital durante la madrugada y fue informada de que su hija ya había sido intervenida por el personal médico y posteriormente trasladada al área de hospitalización.

Los médicos reportaron que la menor se encontraba estable físicamente, aunque afectada emocionalmente por la pérdida del embarazo, y estimaban que podría ser dada de alta una vez concluida su valoración clínica.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el caso, sin que hasta el momento se haya informado sobre la existencia de algún hecho constitutivo de delito relacionado con este suceso.