Adolescente es hospitalizada tras sufrir aborto; Fiscalía de Durango investiga el caso

Una adolescente fue ingresada de emergencia en la Clínica 82 del IMSS, de Vicente Guerrero, luego de presentar un fuerte sangrado derivado de un aborto ocurrido en su domicilio. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 09:00 horas de este viernes el personal médico notificó a las autoridades sobre el ingreso de la menor, quien llegó al hospital en estado delicado, por lo que fue trasladada de inmediato al quirófano para recibir atención especializada.

Al arribar al nosocomio, los agentes no pudieron entrevistar a la paciente debido a la intervención médica, por lo que recabaron información con su abuela y tutora legal, Lorena, quien explicó que la adolescente les había informado hacía unos 15 días que tenía alrededor de tres meses de embarazo.

Según el testimonio de la familiar, durante la madrugada la menor comenzó a presentar fuertes dolores y, cerca de las 05:00 horas, acudió al baño, donde ocurrió la expulsión del producto de la gestación. Posteriormente fue trasladada al hospital para recibir atención médica urgente.

La tutora señaló además que el producto fue resguardado por el abuelo de la adolescente en el domicilio familiar, ubicado en el municipio de Nombre de Dios, mientras la menor era llevada al hospital.

Ante estos hechos, se dio aviso a elementos de la Policía Investigadora del Delito destacados en el sector de Nombre de Dios para que realizaran las diligencias correspondientes y aseguraran los indicios necesarios como parte de la investigación.

El Agente del Ministerio Público fue notificado del caso y abrió la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, determinar si existió la posible comisión de algún delito y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Por tratarse de una adolescente, las autoridades mantienen bajo reserva su identidad y continúan con las investigaciones, al tiempo que la paciente permanece bajo atención médica especializada.