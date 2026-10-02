Adolescente ingresa al IMSS Durango tras denunciar una agresión sexual

La tarde de este jueves una adolescente de 16 años de edad recibió atención médica en el IMSS tras revelar una presunta agresión sexual ocurrida aproximadamente un mes antes.

El ingreso al hospital fue reportado poco después de las 19:00 horas del jueves. De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido después de que su hija acudiera a una fiesta con amigas.

Según las versiones de la familia, la joven había consumido bebidas alcohólicas y, posteriormente, un hombre mayor de edad habría intentado tener relaciones con ella. La adolescente se habría negado y, de acuerdo con su declaración, fue sometida por la fuerza.

La familia quedó a la espera de los estudios médicos correspondientes y manifestó su intención de presentar una denuncia formal ante la autoridad investigadora.