Adolescente sufre robo con violencia en Los Viñedos II; fue despojada de dinero y herramientas

Una adolescente de 16 años fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este domingo, cuando dos sujetos la interceptaron en calles del fraccionamiento Los Viñedos II, en la ciudad de Durango.

El atraco ocurrió cerca de las 03:30 horas sobre la calle Viña Los Alamos, casi esquina con Viña San Carlos, a la altura del expendio denominado El Pantano, de donde presuntamente salieron los agresores.

De acuerdo con el reporte de emergencia, los dos hombres amenazaron a la menor con una pistola y una navaja para obligarla a entregar sus pertenencias , sin que pudiera oponer resistencia.

Los delincuentes se apoderaron de una mochila que contenía aproximadamente dos mil pesos en efectivo, además de diversas herramientas , para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el asalto, la víctima logró escapar corriendo y buscó refugio en una tienda Oxxo cercana , desde donde solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para brindarle auxilio y recabar las características de los presuntos responsables, con el fin de implementar un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar a los responsables del violento asalto