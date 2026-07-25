Adolescentes detenidos tras participar en una riña en la Mayagoitia

Tres adolescentes fueron detenidos tras su presunta participación en una riña colectiva registrada en la colonia Héctor Mayagoitia, al norte de la ciudad de Durango, donde se reportó la presencia de alrededor de 20 jóvenes y el lanzamiento de piedras.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pastor Rouaix y Joel Quiroga, luego de que el número de emergencias 911 recibiera un aviso sobre una confrontación entre jóvenes, algunos de los cuales presuntamente portaban machetes.

Elementos de la Policía Estatal que participan en el Operativo Dragón acudieron al sitio y detuvieron a tres adolescentes, de 17, 16 y 15 años de edad, quienes fueron señalados por vecinos como participantes directos en la riña.

Durante la revisión de uno de los detenidos, los agentes localizaron una pistola de juguete tipo escuadra, de color negro, según el reporte policial. Los tres adolescentes fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal para determinar la responsabilidad que pudiera corresponderles.