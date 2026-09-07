Adulta mayor resulta lesionada tras ser atacada por sujeto que ingresó a robar a su casa

Una mujer de 66 años de edad resultó lesionada luego de ser atacada por un sujeto que presuntamente ingresó a su domicilio para robarle 10 mil pesos en efectivo, en el poblado Ignacio Altamirano, municipio de Canatlán.

El caso fue reportado aproximadamente a las 11:45 horas del domingo 6 de septiembre , cuando personal médico del Hospital Integral de Canatlán informó a las autoridades sobre el ingreso de una mujer que presentaba lesiones y probable abuso sexual.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al nosocomio y entrevistó a la víctima, cuya identidad se mantiene reservada por la naturaleza de los hechos.

Según el relato de la afectada, se encontraba dentro de su domicilio cuando comenzó a escuchar ruidos, situación que llamó su atención y la llevó a revisar qué estaba sucediendo.

Fue entonces cuando descubrió que un hombre, desconocido para ella, había ingresado a la vivienda. Al verse sorprendido, el sujeto presuntamente la atacó con un cuchillo y le provocó una lesión en la mano izquierda.

La mujer señaló que el mismo individuo se apoderó de 10 mil pesos en efectivo, además de haber abusado sexualmente de ella y posteriormente escapó . Debido a las lesiones que presentó, recibió atención inicialmente en el Hospital Integral de Canatlán.

El Agente del Ministerio Público fue informado de lo sucedido y ordenó el traslado de la víctima a la ciudad de Durango para una valoración médica, además de iniciar la carpeta de investigación para tratar de identificar y localizar al presunto responsable.