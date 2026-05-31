Indigente golpea por la espalda a guía de tranvía en el Centro Histórico de Durango

Un guía turístico del tranvía turístico de Durango denunció haber sido agredido por un hombre durante la mañana de este sábado, en pleno Centro Histórico de la ciudad.

El incidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, cerca de la calle Constitución, donde elementos preventivos atendieron un reporte relacionado con una persona agresiva en la vía pública.

En el lugar, César, de 45 años de edad, relató a los agentes que un hombre de aspecto indigente se le acercó y repentinamente lo golpeó por la espalda sin motivo aparente.

El presunto agresor fue descrito como un hombre de entre 60 y 70 años de edad, quien vestía pantalón negro, chamarra azul y llevaba consigo una bolsa verde de plástico.

Tras la agresión, el sujeto se retiró del lugar caminando con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.