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Adulto mayor resulta lesionado tras caer en calles del Centro Histórico

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la persona.

Adulto mayor resulta lesionado tras caer en calles del Centro Histórico

Adulto mayor resulta lesionado tras caer en calles del Centro Histórico

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un septuagenario resultó lesionado en la ceja derecha luego de caer de su propia altura en la calle Baca Ortiz, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió poco después de las 19:00 horas del sábado afuera de un establecimiento de comida china, entre las calles Victoria y Francisco I. Madero.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para revisar al hombre y atender la herida. De acuerdo con el reporte, no requirió traslado hospitalario y se retiró por sus propios medios.

Escrito en: lesionado Centro Histórico adulto mayor Centro, lesionado, caer, calles

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