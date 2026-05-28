Adulto mayor resulta lesionado tras choque de motocicletas en bulevar Felipe Pescador

Un accidente entre dos motocicletas registrado sobre el bulevar Felipe Pescador, en la zona centro de Durango, dejó como saldo a un hombre lesionado que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, sin requerir traslado hospitalario.

De acuerdo con la ficha de auxilio elaborada por elementos de seguridad, el percance ocurrió este miércoles entre las calles Patoni y Zarco, a la altura de una gasolinera.

En el reporte se establece que los agentes municipales detectaron el accidente mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el Centro Histórico.

Los vehículos involucrados fueron una motocicleta Bajaj Dominar 250 color rojo, conducida por Eliver, de 26 años, y una motoneta Vento AXUS 170 color rojo, con placas 32KXY9, manejada por Francisco Javier, de 73 años.

Tras el reporte, acudió la unidad de la Cruz Roja cuyos paramédicos valoraron al adulto mayor lesionado y determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Posteriormente arribó al sitio la unidad pericial de vialidad que quedó a cargo del incidente y de las diligencias correspondientes.