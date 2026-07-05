Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en bulevar José María Patoni; responsable huyó

Un hombre ingresó la noche del sábado al Hospital General 450 luego de haber sido atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle auxilio.

El reporte del ingreso fue realizado la noche de este sábado por personal de vigilancia del nosocomio. El lesionado fue identificado como Bernabé Hernández Guardado, de 63 años de edad , con domicilio en la colonia José Revueltas.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del sábado, cuando Bernabé circulaba a bordo de una bicicleta de color gris por el cruce de las calles Independencia y José María Patoni.

En ese punto, por causas que ya son investigadas, fue impactado por un vehículo del que hasta el momento se desconocen sus características , ya que el conductor emprendió la huida inmediatamente después del percance.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al ciclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, donde fue atendido.

El diagnóstico médico indicó que el paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, por lo que permanece bajo observación mientras continúa recibiendo atención especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para tratar de identificar al conductor responsable del atropellamiento, quien abandonó el lugar antes de la llegada de los cuerpos de auxilio y de las corporaciones de seguridad.