Adultos mayores crean club de cachibol para mantenerse activos

Martín Rubio Nájera, primer presidente del club, señaló que el estado está bien posicionado a nivel nacional en esta disciplina, aunque reconoció que todavía falta fortalecer la organización y generar mayores apoyos para que el cachibol pueda crecer en la región.

La mayoría de los integrantes son adultos mayores y jubilados, por lo que los entrenamientos son principalmente por las mañanas, de lunes a viernes, en distintos horarios. Y están abiertos a quienes deseen participar.

Actualmente algunos equipos utilizan espacios facilitados por el Instituto Estatal del Deporte, mientras otros entrenan en la Unidad Deportiva Torres Cadena o en el gimnasio de la Sección 44.

Pero el cachibol no es sólo para adultos mayores. Ya se ha empezado a promover entre jóvenes y niños, con la intención de ampliar la participación.

“Se decía que el cachibol es el deporte del futuro; yo comparto esa idea, pero además digo que ya es el deporte del presente”, enfatizó Rubio Nájera.

Para quienes lo practican el beneficio va más allá de la actividad física ya que Rubio Nájera destacó que mantenerse activos después de la jubilación puede contribuir también a la salud mental y emocional, particularmente en una etapa de la vida en la que pueden aparecer mayores dificultades físicas o cambios en la rutina.

Como ejemplo, mencionó a una jugadora duranguense que a sus 81 años sigue participando en torneos de cachibol y se mantiene activa, una historia que demuestra que la edad no necesariamente representa un límite para seguir haciendo deporte.