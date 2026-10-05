Adultos mayores deben decidir si comprar comida o medicamentos con su pensión: DIF

A pesar de que muchos adultos mayores reciben algún tipo de pensión, en el municipio de Durango se han detectado casos de personas que deben decidir si gastar ese dinero en comprar los medicamentos que necesitan o en comida.

La directora del DIF Municipal, María Elena González Rivera, comentó que son diversas las situaciones que enfrentan los adultos mayores; algunos fueron abandonados y otros viven solos o en pareja, pero la mayoría ya no son autosuficientes.

Respecto a si han detectado casos de abuso o robo de las pensiones, la funcionaria dijo que sí se han presentado algunos casos, por lo que se les recomienda presentar la denuncia correspondiente.

Otras situaciones entre adultos mayores que se han detectado, es que dependen completamente de la buena voluntad de sus vecinos, comentó.

En las situaciones en las que no reciben pensión o sus familiares les quitan ese dinero, indicó que, al no tener qué comer, se les puede ofrecer alimentación.

“Todas esas personas que ya están solitas y que también están postradas en cama, llega el DIF Municipal hasta su casa y les entrega este alimento”.

En los comedores comunitarios, detalló que se entregan 130 mil raciones al año, con más de tres mil personas beneficiadas.

Para los adultos mayores y sus cuidadores, recordó que se cuenta con el programa Apapacho Exprés, con beneficio para 500 personas, a las que se sumarán 100 más de la zona de Villas del Guadiana.